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Российский политолог рассказал об успехах модернизации украинской армии

Политолог Богдан Безпалько заявил о значительной модернизации спецподразделений ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на все попытки преобразования под стандарты НАТО, до сих пор живут «по советской инерции» и не претерпели значительной модернизации. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал российский политолог Богдан Безпалько.

По его словам, украинская армия до сих пор качественно остается «остатком войск» единого советского государства, в том числе в отношении уставов, военно-технической части и устаревших предприятий ВПК. Эксперт подчеркнул, что даже значительных объемов помощи со стороны НАТО недостаточно, чтобы начать масштабные реформы, а структурные и организационные преобразования ВСУ носят «декоративный характер».

«Но тут и не стоит преуменьшать успехи Киева. Украина смогла добиться того, что отдельные ее части спецназначения действительно достигли уровня западных стран. Безусловно, это было сделано за счет иностранного финансирования и подготовки. Эти части немногочисленны, но они вполне могут составить конкуренцию западным и даже российским», — заявил Безпалько.

При этом он подчеркнул, что для хоть сколь-нибудь эффективного противостояния Вооруженными силам России украинские военные по-прежнему не располагают современными системами противовоздушной и противоракетной обороны. Западные же страны, несмотря на все заявления, снабжать Киев такими средствами пока не стремятся.

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«Пока такие заявления звучат из уст только украинских политиков. Иногда можно услышать даже о размещении на Украине ударных установок типа Mk 41 (Mark 41 Vertical Launching System). Но американские и европейские политики прекрасно понимают, что такой шаг спровоцирует нашу страну на резкие ответные действия», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Украина получила из США уже 15-ю партию военных грузов в рамках стратегии по сдерживанию «российской агрессии» в Донбассе. Она включила в себя противотанковые комплексы FGM-148 Javelin, боеприпасы и пехотное снаряжение.

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Михаил Кириллов
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