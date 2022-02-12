Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

«Союзмультфильм» отказался от перезапуска советской классики

«Союзмультфильм» после «Ну, погоди!» отказался от перезапуска советской классики
Юлиана Слащева

Юлиана Слащева. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Союзмультфильм» отказался от перезапуска советской классики. Об этом заявила глава студии Юлиана Слащева в беседе с изданием «Бюллетень кинопрокатчика».

По ее словам, новый мультфильм «Ну, погоди!» стал последним. Теперь на студии будут выходить картины собственных франшиз. «Подобных ребутов мы больше делать не будем — за исключением „Умки“ в 2D-технике», — отметила она.

Слащева добавила, что в текущем году студия готовит проект «Золотой улей» и спин-офф сериала «Тайны медовой долины».

Глава «Союзмультфильма» также ответила на критику зрителей после выхода «Ну, погоди!» и «Простоквашино». По ее словам, они должны были отвечать современным реалиям.

В ноябре в рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 был показан первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!». Персонажи подверглись значительной переработке. Например, из вредных привычек у Волка будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР назвал провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе
Канада приостановила работу посольства на Украине
Экс-солистка «Ленинграда» назвала отличие петербуржцев от москвичей
Захарова заявила об угрозе санкций Запада
Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады за финансовую помощь Украине
Путин обсудил с Байденом историю отношений между Россией и США
Путин и Байден не затрагивали тему инцидента с подлодкой ВМС США
Россиянам запретили въезд на Украину
Байден предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину
МИД России заявил о нашпигованной натовским оружием Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.