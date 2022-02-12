«Союзмультфильм» отказался от перезапуска советской классики. Об этом заявила глава студии Юлиана Слащева в беседе с изданием «Бюллетень кинопрокатчика».

По ее словам, новый мультфильм «Ну, погоди!» стал последним. Теперь на студии будут выходить картины собственных франшиз. «Подобных ребутов мы больше делать не будем — за исключением „Умки“ в 2D-технике», — отметила она.

Слащева добавила, что в текущем году студия готовит проект «Золотой улей» и спин-офф сериала «Тайны медовой долины».

Глава «Союзмультфильма» также ответила на критику зрителей после выхода «Ну, погоди!» и «Простоквашино». По ее словам, они должны были отвечать современным реалиям.

В ноябре в рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 был показан первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!». Персонажи подверглись значительной переработке. Например, из вредных привычек у Волка будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев.

