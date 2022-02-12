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В Киеве утвердили план эвакуации населения на случай чрезвычайной ситуации

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что власти утвердили план эвакуации населения города
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: РИА Новости

Власти Киева готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения на такой случай. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает ТАСС.

По словам Кличко, план определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Он рассказал, что всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты города входят более 500 хранилищ и около 4,5 тысяч сооружений двойного использования.

«Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану», — сказал киевский мэр. Он также напомнил, что на данный момент разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия в случае вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев.

Марина Совина
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