Врач назвал способы получить консультацию при COVID-19

При заболевании COVID-19 и ОРВИ в Москве можно получить дистанционную консультацию врача. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-терапевт, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

Врачи поликлиник таким способом осуществляют контроль за состоянием пациентов, которые проходят лечение в амбулаторных условиях, то есть на дому, поделился врач. «В соответствии с чек-листом и определенными критериями определяется состояние пациента и тяжесть течения заболевания. По видеосвязи врач может при необходимости скорректировать лечение, а также ответить на все вопросы пациента», — рассказал Безымянный.

Удаленно получить медицинскую помощь можно, записавшись на телемедицинскую консультацию, которая осуществляется по видеосвязи. По словам врача, оставить заявку пациенты могут в приложении «ЕМИАС: Телемедицина». Такая опция доступна пациентам с установленным диагнозом ОРВИ или COVID-19.

Безымянный рекомендовал обращаться за телемедицинской консультацией больным коронавирусом, у которых температура выше 38 градусов и не снимается жаропонижающими, а также при непрекращающихся приступах кашля, низком уровне сатурации, и если человеку трудно дышать.

Врач напомнил, что в Москве пациенты с симптомами ОРВИ по-прежнему могут обратиться в любую городскую поликлинику вне зависимости от прикрепления. По его словам, сейчас их работа организована по новому алгоритму: реорганизована маршрутизация, выделены отдельные помещения, чтобы изолировать потоки пациентов в зависимости от результата экспресс-теста на COVID-19.

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