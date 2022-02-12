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В МИД Украины призвали сохранять спокойствие и не сеять панику

МИД Украины призвал избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику

Фото: Shutterstock

Украинский МИД заявил о необходимости сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику. Соответствующее заявление в субботу, 12 февраля, опубликовано на официальном сайт внешнеполитического ведомства страны.

В своем заявлении украинский МИД отмечает, что вооруженные силы страны постоянно следят за развитием событий и готовы дать при необходимости отпор. Дипломаты постоянно на связи с ключевыми партнерами, от которых они оперативно получают всю необходимую информацию.

«Мы продолжаем работать для снижения напряженности и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога»,— говорится в заявлении МИД Украины.

Ранее 12 февраля, президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала вторжения России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран.

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Владимир Седов
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