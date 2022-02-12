В России объяснили бесполезность пересмотра Минских соглашений

Пытаться пересмотреть Минские соглашения и достичь новой договоренности будет бесполезно, поскольку Украина никогда не пойдет против желаний Вашингтона, считает депутат Госдумы и бывший глава правительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Украина не является суверенной территорией, способной принимать собственные решения.

В субботу, 12 февраля, исполнилось семь лет с подписания документа о комплексе мер по выполнению Минских соглашений. Несмотря на давний срок, они так и не были исполнены Украиной. Но Бородай считает, что предложения о подписании нового соглашения, способного разрешить старые проблемы, сейчас бессмысленны.

«А с кем их подписывать? Ни Россия, ни США, ни НАТО не являются субъектами подписания соглашений. Субъекты — это только Украина и республики Донбасса. Подписывать же что-то с Украиной бесполезно, поскольку на текущий момент она является просто колонией, управляемой США. Колония, которая фактически уже не является суверенной территорией, где НАТО разместило свои базы и продолжает их разворачивать. Какой смысл подписывать очередное соглашение, с самого начала понимая, что точно так же оно не будет выполняться», — сказал депутат.

Бородай считает, что Украина уже не страна, а территория, которая искусственно и противоестественно поддерживается Западом в качестве орудия шантажа против России. Подобное ее использование, как он отметил, стало особенно актуальным в условиях фактически холодной войны между Штатами и Китаем, где поддержка России одной или другой стороны может стать решающей.

Минское соглашение — договор о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. В понедельник, 14 февраля, в Госдуме России рассмотрят законопроект о признании ДНР и ЛНР. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что Украина семь лет не выполняет Минские соглашения, поэтому нужно искать решение этой ситуации.