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Песков назвал революционной Мюнхенскую речь Путина

Пресс-секретарь Песков счел Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году революционной

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году, была революционной с точки зрения прямоты изложения актуальных проблем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства назвал выступление логически стройным, в нем Путин также концентрировано изложил взгляды российской стороны на проблемы современной безопасности и другие вопросы.

«И тогда, конечно, мы не могли себе представить, что в 2022 году, а точнее, это началось еще пару лет раньше, мы, по сути, в риторике `— дипломатической, международной — скатимся на лексику времен холодной войны», — счел Песков.

По его словам, происходящие в настоящее время события говорят о правоте президента Путина — в 2007 году он говорил о вопросе разоружения, о проблемах ракет малой и средней дальности.

«И уже тогда он сказал, что практически ОБСЕ превратилось в организацию, которую используют как инструмент в руках определенного круга государств с тем, чтобы разделить страны Европы на некий круг избранных и круг тех, кого нужно подвергнуть такому упражнению как демократизаторство», — подытожил официальный представитель Кремля.

Путин 15 лет назад выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной однополярности современного мира. Тогда президент подверг острой критике внешнюю политику США и расширение НАТО на восток. Путин пообещал, что Россия «асимметрично ответит» на развертывание американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии.

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Анастасия Шейкина
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