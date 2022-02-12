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Российским пенсионерам напомнили о льготах

Экономист Гиринский напомнил пенсионерам о свободе от уплаты части пошлин и платежей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил российским пенсионерам о доступных им льготах. Его слова передает агентство «Прайм».

По словам Гиринского, пенсионеров освободили от уплаты части пошлин и платежей — к примеру, земельного налога и налога на имущество. Также им не нужно платить за обслуживание банковской карты платежной системы «Мир», на которую приходят пенсионные выплаты.

«В значительном количестве регионов пенсионерам не надо будет платить и за проезд в транспорте», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что с 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста, могут получать социальную поддержку в виде бесплатной одежды, обуви или продуктов.

Ранее на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) сообщалось, что неработающие пенсионеры с 3 февраля начали получать выплаты, проиндексированные на 8,6 процента. Вместе с пенсией за февраль граждан ждет и доплата за январь с учетом повышения индексации с уровня в 5,9 процента. Через почту, банки и другие организации, доставляющие пенсии, выплаты можно получать с 3-го по 25-е число.

Марина Совина
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