Анна Семенович пожаловалась на самочувствие после липосакции

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович, недавно сделавшая липосакцию нескольких частей тела, пожаловалась на самочувствие после операции. Певица в сторис Instagram рассказала, что чувствует слабость.

«Пока хожу в повязочке, в понедельник пойду на осмотр к доктору, и может быть, мне повязочку снимут и разрешат в ней только ночевать», — рассказала Семенович, отвечая на вопросы подписчиков вечером пятницы, 11 февраля. Она добавила, что сейчас не ходит ни на какие вечеринки и соблюдает все рекомендации врачей по реабилитации.

Утром в субботу она также показала свое лицо без повязки и руки. Певица отметила, что в зоне подбородка еще остается небольшой отек, а на руке синяк, однако Семенович уже довольна результатом. «Главное, что после пластики, ребята, обязательная реабилитация. Не бросайте [ее]. Если вы думали, что вам там липосакцию сделали, жирок почистили [и все], то [это не так] — главное, как вы будете [после процедуры] реабилитироваться. Это залог вашего успеха», — подчеркнула знаменитость.

Ранее Семенович показала себя после процедуры. На размещенных кадрах знаменитость сначала показала операционную и подготовку к последующему вмешательству. В конце она продемонстрировала себя сразу после процедуры: видно, что у Семенович перевязано лицо. По словам звезды, она уменьшила руки посредством липосакции и избавилась от второго подбородка.