Анна Семенович сделала липосакцию и показала себя после процедуры

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович сделала липосакцию нескольких частей тела и показала результат процедуры. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

43-летняя певица опубликовала видео из московский клиники Seline Clinic, на котором ее консультирует хирург Сергей Свиридов. На размещенных кадрах знаменитость показала операционную и подготовку к последующему вмешательству. В конце она продемонстрировала себя сразу после процедуры: видно, что у Семенович перевязано лицо.

По словам звезды, она уменьшила руки посредством липосакции и избавилась от второго подбородка. «Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции желаемый результат я увижу очень скоро», — заявила Семенович в описании к ролику.

В декабре 2019 года Анна Семенович сообщила о том, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия. Артистка объяснила, что врачи ставят такой диагноз, когда размер груди женщины достигает шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Помимо этого, певица пожаловалась, что несколько лет назад была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.