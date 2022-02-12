Раскрыты подробности покушения матери с ножом на пятилетнего сына

Женщина в городе Энгельс в Саратовской области, которая изрезала ножом своего пятилетнего сына, была пьяна. Подробности покушения матери на ребенка раскрыл РЕН ТВ.

По данным телеканала, семья была неблагополучной. Ребенок жил с матерью в общежитии, женщина неоднократно выпивала. При очередном употреблении алкоголя она набросилась на собственного сына с ножом.

Отмечается, что сейчас мать находится на допросе у следователей. Объяснить внятно свой поступок женщина пока не смогла, однако, по некоторым данным, ей якобы привиделось в сыне что-то паранормальное.

Ребенка доставили в больницу с множественными ранениями, в том числе в области груди, живота и шеи. В настоящий момент он находится в реанимации.

Ранее об инциденте сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР). Правоохранительные органы задержали 29-летнюю женщину, которая изрезала сына ножом. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»). Ведомство начало проверку.