Названа альтернатива Минским соглашениям

Признание Россией ДНР и ЛНР могло бы стать альтернативой Минским соглашениям в вопросе деоккупации и установления мира, считает депутат Госдумы и бывший глава правительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что на Донбассе люди воюют и умирают ради того, чтоб регион стал частью России.

В субботу, 12 февраля, исполнилось семь лет с подписания документа о комплексе мер по выполнению Минских соглашений. Несмотря на долгий срок, они так и не были исполнены Украиной, а в регионе продолжаются боевые действия. Одним из альтернативных способов деоккупации и установления мира Бородай считает признание Россией ДНР и ЛНР.

«Признание ДНР и ЛНР стало бы хорошим, правильным шагом. Ведь русское население Донбасса, добровольцы, пришедшие из России, продолжают воевать и погибать. Война не прекратилась, а продолжается в вялотекущей фазе. Но русские люди умирали, воевали и продолжают это делать ради того, чтобы Донбасс стал частью России. Не просто отдельными признанными республиками, а именно частью этой страны», — считает Бородай.

Депутат, однако, заметил, что даже одно признание имеет свою цену. Он подчеркнул, что большая часть республик находится под оккупацией, а признание, помощь, дружба, в качестве логического шага, естественно, предполагают деоккупацию территорий. А это, по словам бывшего главы правительства ДНР, невозможно без активных боевых действий.

«Я не берусь предсказывать дальнейшие политические шаги, которые предпримет российское руководство, я не гадалка. Понимаю только одно: Россия Донбасс не сдаст. Хотя бы потому, что население республик региона в значительной части состоит именно из граждан России, так что геноцид не допустит никто. Хотя вялотекущий фон войны и так продолжается: каждый день по одному-два, иногда больше человек погибают. Это как военные, так и мирные граждане, дети. Это длится уже восьмой год. Продолжать терпеть это неправильно», — сказал Бородай.

Минское соглашение — договор о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. В понедельник, 14 февраля, в Госдуме России рассмотрят законопроект о признании ДНР и ЛНР. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что Украина семь лет не выполняет Минские соглашения, поэтому нужно искать решение этой ситуации.