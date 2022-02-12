Число погибших при обрушении бетонного забора на стройке под Москвой увеличилось

Умер третий рабочий, который пострадал при обрушении бетонного забора на стройке в Подмосковье. Об увеличении числа погибших сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о двух погибших, которых спасатели нашли под завалами.

После гибели россиян на стройке здания торгового центра (ТЦ) следователи возбудили уголовное дело, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в республике Тува один человек погиб и двое пострадали при обрушении неэксплуатируемого 13-этажного здания на территории бывшего горно-обогатительного комбината «Туваасбест». Спасательные работы осложнялись низкой температурой воздуха — тогда на улице было минус 25 градусов.