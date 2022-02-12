Украина провела учения у границы с Крымом

Министерство внутренних дел Украины проводит учения в Херсонской области возле границы с Крымом. По данным пресс-службы президента страны, всего в маневрах задействовано 1300 человек и спецтехника, в том числе вертолетная группа Ми-8 и Н145.

Уточняется, что боевая подготовка проходит на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка. Согласно легенде, противник готовит план «по внутренней дестабилизации ситуации с применением элементов гибридной войны», в частности, распространяет ложную информацию с помощью соцсетей и Telegram-ботов. На этом фоне происходят беспорядки, попытки подрыва объектов инфраструктуры и захват зданий администрации.

«Для преодоления такой ситуации правоохранители отработали навыки развертывания оперативного штаба, ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с отключением населенного пункта от электроснабжения, и обеспечения общественного порядка», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за за ходом учений приехал проследить президент страны Владимир Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев одновременно с совместными учениями России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» проведет маневры с применением зарубежного оружия.

По его словам, учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут с 10 по 20 февраля. НА них будут использоваться турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin и поставленные Великобританией противотанковые гранатометы NLAW.

