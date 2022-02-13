Озвучившая Пьеро и Умку актриса Корабельникова умерла в 90 лет

Актриса дубляжа, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова, озвучившая Пьеро из советского мультфильма «Приключения Буратино», умерла в возрасте 90 лет. Об этом в воскресенье, 13 февраля, на своей странице в Facebook сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Вчера узнал, что еще в декабре [2021 года] скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый [медвежонок] Умка (...) Антошка с картошкой, Гунька из "Незнайки", Вовка из "Блудного попугая" и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок», — написал он.

По его словам, в последний раз актриса появилась на экране в 2008 году в российском документальном сериале об искусстве мультипликации «Фабрика чудес».

По данным портала «Кино-театр.ру», точная дата смерти Корабельниковой — 25 декабря 2021 года.

Маргарита Корабельникова родилась 19 июня 1931 в Кишиневе. В 1953 году окончила театральное училище имени Щукина. Работала в московском театре имени Ермоловой, затем в Московском Драматическом театре. С 1956 года трудилась на Киностудии имени Горького. Она озвучила более ста героев фильмов и мульфильмов.

