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В Британии заявили о возможном вторжении России на Украину в любой момент

Глава Минобороны Британии заявил, что вторжение РФ на Украину может начаться в любое время
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Reuters

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил о возможном вторжении РФ на Украину в любое время. Он выразил такое мнение в интервью газете The Times.

«Беспокоит тот факт, что, несмотря на интенсификацию дипломатических усилий, увеличение военного присутствия [РФ на границе с Украиной] продолжилось. Оно не остановилось, а продолжилось», — сказал он.

Министр уточнил, что согласно его оценкам, российское вторжение может начаться «в любой момент».

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву в пятницу, 11 февраля. По итогам переговоров британский министр отметил, что его российский коллега и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в очередной раз рассказал об отсутствии у Москвы планов по вторжению на Украину

Марина Совина
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