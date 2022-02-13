Медики раскрыли заметный при ходьбе признак высокого уровня холестерина

Судороги в ногах при ходьбе могут говорить о высоком уровне «вредного» холестерина в организме, заявили в Американской ассоциации кардиологов (AHA), пишет Daily Express.

Как отметили специалисты, это также может указывать на заболевания периферических артерий нижних конечностей. «Наиболее распространенный признак — болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр, заметные при ходьбе, подъеме по лестнице или другой физической нагрузке», — раскрыли данные специалисты.

Медики уточнили, что заболевание ведет к постепенному сужению и полной закупорке просвета аорты и магистральных артерий. Это происходит при утолщении стенок артериальных сосудов из-за скопления холестерина, образующего атеросклеротические бляшки. Эксперты отнесли к другим симптомам сложностей с артериями боли в ногах, судороги и онемения в кистях. У людей с повышенным уровнем холестерина также могут появляться незаживающие язвы на голенях и ступнях.

Ранее врачи рассказали, что среди признаков высокого уровня холестерина — прекращение роста волос, красновато-синяя, либо бледная кожа, долго не заживающие царапины, толстые непрозрачные ногти, а также их повышенная ломкость и замедленный рост.