Названы проявляющиеся на ногах симптомы высокого холестерина

Медики Британского фонда сердца (BHF) посоветовали быть более внимательными и следить за состоянием ног, поскольку ряд возникающих симптомов может говорить о проблемах со здоровьем. Они назвали признаки высокого холестерина, которые проявляются на ногах у человека. Об этом сообщает «Медик Форум».

Многие люди не имеют понятия о наличии проблем с холестерином в организме, пока у них не появится серьезных осложнений, например сердечный приступ или инсульт, предупредили специалисты. Иногда обнаружить проблему трудно из-за отсутствия внешних признаков. В запущенном состоянии это может привести к заболеванию периферических артерий (ЗПА), отражающихся на сосудах, которые находятся на ногах.

«При ЗПА кровеносные сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, что ограничивает приток крови к конечностям. Обращайте внимание на состояние своих ног, они могут дать вам подсказки о развитии опасного нарушения», — рассказали врачи.

Среди признаков подобного недуга можно выделить: прекращение роста волос, красновато-синюю либо бледную кожу, долго не заживающие царапины, толстые непрозрачные ногти, а также их повышенная ломкость и замедленный рост, онемение и тяжесть в мышцах, судороги в ступнях и голенях, болезненные ощущения покалывания или жжения.

Ранее врач-диетолог, профессор медицины Калифорнийского университета Чжоапина Ли назвала фрукты, которые помогают снизить уровень холестерина естественным образом и поддерживают здоровье сердца. Понижению уровня холестерина способствуют груши и яблоки, отметила специалист. Они являются низкокалорийными, а также не содержат жира и натрия.