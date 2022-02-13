Названы вредные для организма диеты

Диета — это стиль питания, которого человек может придерживаться всю жизнь, поделилась с «Лентой.ру» врач-диетолог Елена Соломатина. Что же касается разовых экстремальных диет, то все они, по ее словам, в той или иной мере вредны.

Низкокалорийные диеты

Крайне вредны редуцированные диеты, при которых резко снижается количество потребляемых калорий, отметила Соломатина. По словам врача, каждому человеку ежедневно необходимо определенное количество калорий для таких процессов жизнедеятельности, как дыхание, давление, метаболические процессы. «То есть даже, если он будет просто лежать на диване, ничего не делая, у него все равно будут поддерживаться эти процессы и основной обмен веществ», — объяснила она.

Чтобы человек вел активный образ жизни, ему также необходимы калории. Поэтому опускать количество калорий ниже необходимого минимума нельзя, пояснила диетолог.

Несбалансированные диеты

По словам врача, не менее опасны несбалансированные диеты, которые являются самыми распространенными. Например, белковые приводят к большой нагрузке на печень и почки.

Сюда же относятся растительные диеты. «Если человек перейдет на вегетарианство и неделю или месяц на нем посидит, ничего с ним не случиться, некоторым даже полезно — у кого есть какие-то проблемы с холестерином», — поделилась диетолог. Но, по ее словам, питаться так на постоянной основе тоже вредно, так как белок, витамин B12, железо необходимы нам для строения мышц, волос, костей и ногтей. Кроме того, их нехватка может привести к ухудшениям со стороны нервной и иммунной систем.

Кстати, на нервную систему может еще влиять резкое сокращение жиров, потому что без жиров клетки вообще делиться не могут, без того же холестерина. Потому детям нужны такие продукты — молоко грудное — оно очень жирное Елена Соломатина врач-диетолог

Даже если диета построена на употреблении какого-то полезного продукта, будь то гречка, творог или кефир, недостаток питательных веществ приведет к длительным дефицитам и неприятным последствиям. В случае если человек будет питаться таким образом всего день или два, организм скомпенсирует потери, но при длительной нехватке нужных веществ не справится, считает Соломатина.

Кето-диета

Популярная сейчас кето-диета, по словам врача, больше подходит небольшому проценту людей, которые генетически лучше окисляют жиры. Но и она может навредить, если на жиры будет сделан большой упор.

Если у нас не будет углеводов, жиры будут сгорать значительно труднее и с выделением токсичных для организма веществ, которые поражают почки и, главное, очень чувствительную нервную ткань. Это может привести к неврологическим проблемам, поэтому увлекаться не стоит Елена Соломатина врач-диетолог

Альтернатива

Диета должна быть сбалансированной и, что важно, подстраиваться под индивидуальные особенности организма, так как у каждого из нас свой обмен веществ и предпочтения в еде, поделилась диетолог. «Кто-то легче худеет на овощах и фруктах, а кто-то на белке или жире, кто что лучше окисляет, кому-то много овощей и фруктов нельзя из-за заболеваний. Лучше, чтобы этим занимался специалист», — отметила она.

Ранее Соломатина рассказывала «Ленте.ру» о том, как без вреда для организма сбросить вес к лету, а также делилась простым способом вычисления необходимого ежедневно количества калорий.