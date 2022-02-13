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Россиянка побывала в Египте и посчитала выгодность системы «все включено»

Российская туристка предупредила, что в Шарм-эш-Шейхе лучше взять питание «все включено»

Фото: Shutterstock

Российская туристка, побывавшая на отдыхе на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, сравнила выгодность варианта тура на основе завтраков и по системе «все включено». Выводами она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница посчитала, что в Шарм-эш-Шейхе лучше взять пакетный тур с питанием «полный пансион», так как все три крупных сетевых супермаркета города, где можно купить еду, находятся в нетуристических местах, а значит, время отпуска будет тратиться на походы в магазин. Кроме того, девушка предупредила, что большое разнообразие свежих фруктов и овощей можно также найти только на рынках рядом с районами, где живут местные.

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«Один из минусов для туриста — каждый день в супермаркет ездить не будешь, или твой отдых превратится в походы в магазин. Если брать нарезку, рассчитывая на бутербродное питание, на одних бутербродах долго не выдержишь», — привела аргумент питания «все включено» в отелях россиянка.

Помимо прочего, туристку неприятно удивили цены в супермаркете. Например, самое дешевое молоко стоило 90 рублей за литр, десяток яиц — 200 рублей, килограмм курицы — 170 рублей, говядины — 650 рублей, нарезки колбасы или сыра — в среднем от 1,2 тысячи рублей за килограмм.

«И это еще не учитывая алкоголь, который за последние годы значительно поднялся в цене в Египте. Так, бутылка местного пива Stella или Sahara обойдется минимум в 150 рублей за 0,5 литра, а в отеле запросто запросят и все 300 рублей. Так же поднялись цены на вина и крепкие напитки», — отметила автор блога.

Ранее в феврале россиянка попутешествовала по нетуристическому Египту и перечислила главные недостатки страны. Так, больше всего в Египте ей не понравилось отношение местных жителей к чистоте, по ее словам, «страна превратилась в большую помойку».

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Дарья Рыбак
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