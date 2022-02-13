Мощное землетрясение в Грузии попало на видео

Видео: @ru2ch_news

На армяно-грузинской пограничной зоне произошло землетрясение магнитудой 6,2, видео мощных подземных толчков опубликовано в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

В объектив камеры попало помещение, в котором трясутся мебель и здание. За кадром кричат люди. По данным «Sputnik Грузия», жители столицы Грузии ощутили колебания земной коры в 22:25 по местному (21:25 по московскому) времени. Толчки также ощущались в Армении, где магнитуда составила 5. В Азербайджане сила толчков была чуть меньше — 3,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Государственный университет Ильи в Тбилиси сообщил, что эпицентр подземных толчков располагался в Армении на границе с Грузией. По данным ученых, толчки ощущались в Ереване, Тбилиси и Азербайджане.

Ранее стало известно, что самые сильные землетрясения в России в 2022 году ожидаются на Камчатке и Курильских островах.