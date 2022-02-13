Эпидемиолог назвал признаки пневмонии у младенцев

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал признаки пневмонии у младенцев. Он заявил ТАСС, что у детей до года она протекает наиболее тяжело.

Эпидемиолог отметил, что главным симптомом пневмонии у этой возрастной группы является учащенное дыхание.

«Основными признаками [пневмонии] являются — бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100 процентов пневмония. Наиболее часто в мире от пневмонии дома умирают именно дети до года», — рассказал он.

Горелов уточнил, что у детей до одного года хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформирован, короткие дыхательные пути, поэтому пневмония протекает тяжелее всего.

Ранее Горелов назвал последствия перенесенного во время беременности коронавируса. По его словам, COVID-19 вызывает изменения в плаценте и нарушает плацентарное кровообращение. В результате ребенку поступает меньше кислорода, что может спровоцировать задержку темпов развития: как психического, так и физического.