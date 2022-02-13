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Мишура в волосах стала новым трендом благодаря TikTok

Прическа с вкраплением разноцветной мишуры стала трендом в соцсети TikTok

Фото: @walker_ash

Необычный аксессуар для волос стал новым трендом среди женщин благодаря соцсети TikTok. Соответствующий материал публикует Glamour.

Речь идет о разноцветной мишуре, прическу с вкраплением которой называют в сети «волосы феи» (fairy hair). Видео с одноименным хештегом собрали более 26 миллионов просмотров. Так, девушки массово снимают на камеру процесс создания упомянутой прически: они равномерно прикрепляют мишуру к корням прядей, закрепляя ее с помощью резинок или невидимок.

Отмечается, что данному тренду следуют в том числе и знаменитости, в частности, американская рэперша Megan Thee Stallion. Она разместила на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в мини-платье, демонстрируя свои длинные темные волосы с мишурой синего, фиолетового и серебристого цветов. Кроме того, с таким же аксессуаром в ноябре 2021 года была замечена певица Кэти Перри.

Парикмахер из салона Mix Company в Сан-Диего Мэг Уэст (Meg West) связывает необычный тренд с популярностью стиля 1990-х и нулевых годов, когда артисты экспериментировали с прическами, делали яркие окрашивания и мелирование. По словам специалистки, это очень милый способ добавить яркости волосам без вреда для них.

Ранее в феврале стилисты портала Who What Wear назвали самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация.

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Айсель Эюбова
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