Канада начала передислокацию части военных из Украины

Министерство обороны Канады заявило о начале передислокации части военных Объединенной оперативной группы — Украина (JTF-U) из Украины в другую страну Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Перемещение было запланировано в результате сложной оперативной обстановки, связанной с напряжением на российско-украинской границе. В военном ведомстве подчеркнули, что это временная мера, не означающая завершения канадской миссии.

В Минобороны добавили, что передислокация направлена на «переориентирование усилий» и поддержание безопасности канадских военных.

«Хотя мы подтверждаем, что мы передислоцировали часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать их количество, местонахождение или наши будущие намерения», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Канада приостановила работу своего посольства на Украине из-за ухудшения ситуации с безопасностью. По словам главы МИД страны Мелани Жоли, посольство вернется к работе «как только позволит обстановка с безопасностью на Украине». Консульские услуги гражданам Канады будет оказывать временное диппредставительство во Львове.

