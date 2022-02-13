Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канада начала передислокацию части военных из Украины

Минобороны Канады заявило о передислокации части военных из Украины в другую страну Европы

Фото: Timothy L. Hale/ Globallookpress.com

Министерство обороны Канады заявило о начале передислокации части военных Объединенной оперативной группы — Украина (JTF-U) из Украины в другую страну Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Перемещение было запланировано в результате сложной оперативной обстановки, связанной с напряжением на российско-украинской границе. В военном ведомстве подчеркнули, что это временная мера, не означающая завершения канадской миссии.

Материалы по теме:
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину: война принесет страдания людям и ослабит позиции России
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину:война принесет страдания людям и ослабит позиции России
00:00

В Минобороны добавили, что передислокация направлена на «переориентирование усилий» и поддержание безопасности канадских военных.

«Хотя мы подтверждаем, что мы передислоцировали часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать их количество, местонахождение или наши будущие намерения», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Канада приостановила работу своего посольства на Украине из-за ухудшения ситуации с безопасностью. По словам главы МИД страны Мелани Жоли, посольство вернется к работе «как только позволит обстановка с безопасностью на Украине». Консульские услуги гражданам Канады будет оказывать временное диппредставительство во Львове.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев запросил организовать встречу с Россией
Мощное землетрясение в Грузии попало на видео
Назван возможный способ попадания допинга в организм Валиевой
Канада начала передислокацию части военных из Украины
Россия заявила о «раздувающих ситуацию» вокруг Украины США
Украинские военные провели учения недалеко от границ с Россией
Посол Франции на Украине обратился к соотечественникам из-за «угрозы» России
На Украине захотели создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов
Американцы отказались голосовать за Трампа и Байдена на следующих выборах
В России дали прогноз по ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.