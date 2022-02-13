МИД Украины назвал новые санкции против России «мощной бомбой»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал новые планируемые санкции против России «мощной бомбой» даже без отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Он заявил об этом в эфире телеканала «1+1».
Он уточнил, что SWIFT сейчас действительно не является частью санкционного пакета, однако это «не результат давления России».
«Это результат внутренних процессов в Европейском союзе, когда некоторые страны, скажем так, не были готовы уступить своими интересами в связи с потенциальным отключением от SWIFT. Но давайте четко понимать, если бы в этом пакете был SWIFT — это была бы атомная бомба. Но даже без SWIFT в пакете, этот пакет остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ», — уточнил Кулеба.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Россию не будут отключать от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину. Как рассказали изданию официальные лица США и Евросоюза, вместо этой меры планируется ввести в случае атаки на Украину санкции против крупных российских банков и некоторых олигархов.
Перед этим газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США писала, что планируемые США санкции против России затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом.