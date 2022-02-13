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МИД Украины назвал новые санкции против России «мощной бомбой»

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что санкции против России являются «мощной бомбой»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал новые планируемые санкции против России «мощной бомбой» даже без отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Он заявил об этом в эфире телеканала «1+1».

Он уточнил, что SWIFT сейчас действительно не является частью санкционного пакета, однако это «не результат давления России».

«Это результат внутренних процессов в Европейском союзе, когда некоторые страны, скажем так, не были готовы уступить своими интересами в связи с потенциальным отключением от SWIFT. Но давайте четко понимать, если бы в этом пакете был SWIFT — это была бы атомная бомба. Но даже без SWIFT в пакете, этот пакет остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ», — уточнил Кулеба.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россию не будут отключать от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину. Как рассказали изданию официальные лица США и Евросоюза, вместо этой меры планируется ввести в случае атаки на Украину санкции против крупных российских банков и некоторых олигархов.

Перед этим газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США писала, что планируемые США санкции против России затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом.

Марина Совина
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