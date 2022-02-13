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Перечислены помогающие похудеть напитки

Диетолог Соломатина назвала какао и зеленый чай полезными для похудения

Фото: Shutterstock

Нельзя рассчитывать на похудение за счет напитков для похудения, лежа на диване. Чтобы похудеть нужна физическая нагрузка, а напитки могут быть лишь вспомогательным средством, рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина. Она перечислила, что можно пить для поддержания диеты.

По ее словам, напитки — способ продержаться для следующего приема пищи, создать обманку для организма, наполнив желудок. «Центр насыщения и центр, который отвечает за ощущение жажды, находятся достаточно близко. Поэтому человеку кажется, что он теряет силы, у него упадническое состояние, но стоит ему попить, а еще чего-то теплого, объемного, вязкого, с клетчаткой — ему сразу становится легче», — поделилась врач.

Холодные напитки

Диетолог посоветовала пить низкокалорийные соки, например, тыквенный, томатный. Мякоть, отчасти, способствуют насыщению.

Смузи полезны для тех, кто, к примеру, не может есть много овощей или фруктов. Главное, чтобы оставалась клетчатка — перемололи и как есть пьем, не убирая клетчатку. Это хорошая придумка, но нельзя доводить до фанатизма и только на них переходить

Елена Соломатинаврач-диетолог

Если у нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, полезна вода с лимоном. По словам врача, ее пьют не только при похудении, но и для профилактики заболеваний и при отравлениях.

Не менее полезен кефир с добавлением корицы и молотого имбиря, рассказал диетолог. Мало того, что кефир — низкокалорийный продукт, он еще и поддерживает нашу микрофлору. Имбирь обладает противовоспалительными, бактерицидными свойствами, а также усиливает кровообращение и, что немаловажно, метаболизм. А корица улучшает сцепку инсулина с клеткой, что понижает уровень глюкозы в крови.

«Допустим, когда человек понимает, что не время ему сейчас есть, очень хорошо кефирчик с корицей на ночь, когда хочется есть, а заснуть невозможно или в течение дня, когда время обеда еще не наступило. Такие напитки помогают», — отметила она.

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Горячие напитки

Если очень хочется сладкого и насытить организм, Соломатина рекомендовала налить большую чашку натурального какао, добавить туда немного молока с корицей или ванилью. Вприкуску можно съесть один финик, инжир, курагу или небольшой кусочек темного шоколада.

Если во время такой трапезы не отвлекаться на просмотр какой-то программы, то это не только даст ощущение наполненности желудка, но и стимулирует выработку эндорфинов. «Нужно обязательно это дело смаковать, особенно шоколад, так как там содержатся вещества, которые достаточно быстро проникают в головной мозг. Такие высококалорийные блюда, которые стимулируют выработку эндорфинов, если есть не впопыхах, за просмотром чего-то, тогда эффект будет быстрее», — обратила внимание диетолог.

Можно пить зеленый чай с ложечкой меда, рассказала врач. По ее словам, он стимулирует и тонизирует нервную систему, у человека появляется энергия, и он начинает двигаться и сжигать калории.

Ранее Соломатина рассказывала «Ленте.ру» о том, как без вреда для организма сбросить вес к лету, а также называла продукты, которые способны повысить настроение.

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Екатерина Смирная
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