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Лыжник сборной Норвегии отреагировал на победу россиян в эстафете на Олимпиаде

Норвежский лыжник считает свое поражение россиянам в эстафете на Олимпиаде заслуженным

Фото: Reuters

Норвежский лыжник Пол Голберг подвел итоги эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Сборная Норвегии финишировала второй и выиграла серебряные награды. Победителями эстафеты стали российские лыжники. Голберг считает результат справедливым, а свое поражение — заслуженным. Норвежец признался, что снимает шляпу перед соперниками из России.

Российскую сборную представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Российская команда впервые в современной истории стала лучшей в данной дисциплине, а также оформила золотой дубль. Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Николай Костюков
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