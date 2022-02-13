Россиянкам раскрыли способ распознать аферистов в Tinder

Частный детектив Олег Пытов рассказал, как распознать аферистов в Tinder. В беседе с РЕН ТВ он предупредил россиянок о способах обмана в популярном приложении для знакомств.

По его словам, чаще всего женщины прибегают к его услугам осенью и весной. «[В это время года] все женщины, окрыленные любовью, ждут, что к ним пожалует этот принц. А принц этот на самом деле — тот еще аферист, который не имеет за душой ничего, но очень хорошо играет свою роль», — объяснил детектив.

Он уточнил, что чаще всего истории развиваются по одному и тому же сценарию. Женщины знакомятся с мужчинами в соцсетях, затем избранники присылают им красивые фразы, роскошные снимки, на которых они сидят в Mercedes, Bentley, показывают свои особняки. Однако, как отмечает специалист, все эти фото зачастую сделаны в фотошопе.

Пытов рассказал, что аферисты умеют обращаться с женщинами. Они привлекают жертв своей ухоженной внешностью и образованностью.

«Начинается уже психологическая разводка на какие-то действия. Если становится известно, что женщина владеет "трешкой" в центре Москвы, загородным особняком на Рублевке, то это все подводится к тому, что мы вместе, мы — семья, мы скоро поженимся и будем жить в достатке», — добавил эксперт, подчеркнув, что мошенник нацелен на приумножение своего богатства, потому не обязательно старается переоформить чужое имущество, иногда он просто берет деньги в долг.

Детектив уточнил, что аферисты — хорошие психологи, которые знают, как манипулировать женщиной. В связи с этим он дал совет, как не стать жертвой мошенника.

«Брачный аферист не будет за вами ухаживать годами, дарить подарки, возить на Канары. Тут важно прислушиваться, насколько он трактует свои слова, доказывая, что то, что он делает, это есть на самом деле. Иногда достаточно задать какие-то наводящие вопросы по бизнесу, семье. Если человек плавает, неохотно отвечает, надо обратить внимание. Если у вас есть сомнения — обратитесь к специалистам», — сказал Пытов.

В заключение он описал портрет стандартного афериста. По словам эксперта, такие мужчины очень следят за собой — красят глаза, делают маникюр, знают один или два иностранных языка и «умеют обращаться с женщиной как с дорогой вазой».

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