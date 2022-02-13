Пентагон выразил озабоченность учениями России в Черном море

Учения России в Черном море могут угрожать суверенитету Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС со ссылкой на эфир MSNBC.

По его словам, Москва наращивает силы Военно-морского флота (ВМФ) в черноморском регионе. «Они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины», — выразил озабоченность он. По словам политика, это касается и танковых учений на территории Белоруссии. Доказательства своим словам Кирби приводить не стал.

Ранее стало известно, что более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений, проходящих в рамках масштабных маневров ВМФ России.

С осени 2021 года Запад обвиняет Москву в подготовке вторжения на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти данные, Москва указала на отсутствие каких-либо доказательств.