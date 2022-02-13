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Раскрыты подробности о переговорах Байдена и Зеленского

Зеленский заявил Байдену о желании Киева получить гарантии безопасности от Вашингтона
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре обсудили способы достижения деэскалации и мира в рамках всех возможных переговорных форматов, сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

Офис Зеленского раскрыл подробности о переговорах двух лидеров и сообщил, что они уделили внимание шагам для достижения десэкалации на Украине. «Владимир Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины», — подчеркивается в заявлении.

Байден пообещал дать «быстрый и решительный» ответ на любую потенциальную агрессию против Украины. В ответ на это Зеленский заявил коллеге о желании Киева получить гарантии безопасности от Вашингтона.

Кроме того, президенты подтвердили единство позиций о разблокировании мирного процесса. Они заявили о необходимости продолжения политико-дипломатической деятельности для восстановления стабильности на Украине.

Марина Совина
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