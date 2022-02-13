«Спутник V» стал самой используемой вакциной в Мехико

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым используемым препаратом для прививок от COVID-19 в Мехико. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на заявление главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка, передает ТАСС.

«"Спутник V" играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики — более трех миллионов жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной», — сказано в сообщении фонда.

Так, на российский препарат приходится более 40 процентов всех вакцинаций в Мехико. Отмечается, что вакцина «Спутник Лайт» также активно применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера.

В октябре сообщалось, что Россия и Мексика договорились о передаче технологии производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее соглашение было подписано между мексиканской лабораторией и РФПИ. Отмечалось, что договоренности также способствуют укреплению отношений между Москвой и Мехико.