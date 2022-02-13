Пентагон опроверг заход подлодки США в территориальные воды России

В Пентагоне опровергли информацию о том, что субмарина ВМС США типа Virginia находилась в территориальных водах России. В ведомстве заявили, что американские подводные лодки прередвигаются исключительно в международных водах. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Индо-Тихоокеанского командования США Кайла Райнеса​​​. Текст приводит РИА Новости.

«В утверждения российской стороны о наших операциях в их территориальных водах нет правды. Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах», — заявил он.

Ранее Минобороны сообщило, что в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее заметили в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп. В связи с этим российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации.