В США назвали преимущества украинских танкистов над российскими солдатами

Лишь одна 1-я танковая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) преградит войскам России путь на Киев в случае «вторжения». Однако даже у нее будут тактические преимущества над российскими солдатами. Об этом написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс (David Axe).

По информации аналитика, в состав бригады входит три танковых и один мотопехотный батальон. В каждом подразделении числится по 400 человек личного состава и по 40-50 единиц техники. В случае боевых действий, помочь бригаде смогут войска поддержки, резервисты сил территориальной обороны и другие бригады, которые ВСУ смогут перебросить в зону столкновения.

Вспомогательные войска танковой бригады представлены тремя артиллерийскими дивизионами, укомплектованными самоходными гаубицами 2С1 и 2С3, реактивными установками БМ-21 и войсками ПВО, в состав которых входят гусеничные ракетные установки и орудия «Стрела-10» и «Тунгуска».

Как отмечает Дэвид Экс, танковая бригада прошла боевое крещение в 2015 году, когда ее силами украинская армия пыталась вернуть себе контроль над донецким аэропортом. По сообщению обозревателя, тогда бригада потеряла порядка двух десятков танков.

Однако сейчас бригада постоянно отрабатывает действия в обороне и контрнаступлении. Пехотный батальон обучается вести бои в лесном массиве, а командование проводит инспекции автопарка и инфраструктуры. В случае нападения, бригада будет обороняться в знакомой местности, отмечает Экс, что создает преимущество над российскими войсками.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки.