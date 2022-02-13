В Петербурге задержали совершавших заказные убийства более 20 лет назад мужчин

В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, которые в составе организованной преступной группировки совершали заказные убийства в период с 1996 по 2001 год. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, задержанные, в частности, причастны к убийству, совершенному 30 декабря 1997 года в кафе на проспекте Энергетиков. Также СК полагает, что они имеют отношение к убийству в 2001 году вице-президента одной из общественных организаций, к убийству криминального авторитета в сентябре 1997 года у Сенной площади, к убийству женщины в мае 1999 года на территории Украины, а также к покушению на убийство бизнесмена и его водителя в декабре 1996 года.

Во всех случаях использовалось огнестрельное оружие.

О задержанных известно, что они 1965 и 1968 года рождения. Одному из них предъявлено обвинение, каждому избрана мера пресечения. Решается вопрос о соединении всех уголовных дел в одно производство.

Ранее 13 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, который открыл стрельбу, находясь в салоне автомобиля.