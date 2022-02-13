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Захарова рассказала о милитаристском психозе Вашингтона

Представитель МИД Захарова заявила, что Запад использует миссию ОБСЕ для провокаций Москвы

Фото: Globallookpress.com

Москва озабочена решением некоторых стран-участниц ОБСЕ о передислокации сотрудников мониторинговой миссии на Украине, в нынешних условиях можно констатировать затягивание миссии ОБСЕ в милитаристский психоз Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Эти решения [о передислокации сотрудников] не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз [Запада] и используют как инструмент для возможной провокации», ー рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что американские сотрудники из состава миссии ОБСЕ в Донбассе покинули Донецк утром 13 февраля. CNN сообщил, что граждане США, задействованные в СММ ОБСЕ на Украине, будут отозваны из страны. В ДНР, в свою очередь, заявили, что в таком случае из миссии в Донбассе уедет существенная часть наблюдателей.

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Дмитрий Сотак
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