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В ЛДПР рассказали о распространении слухов о смерти Жириновского

В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти главы партии Владимира Жириновского

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сообщения о смерти Владимира Жириновского являются лишь слухами и дезинформацией, сообщил центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии. Об этом передает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на документ.

Согласно информации представителей ЛДПР, на данный момент наблюдается рост числа мошенников, которые распространяют сообщения о якобы смерти главы для дискредитации партии перед обществом. Они призвали не верить злоумышленникам и фиксировать звонки для материалов будущего уголовного дела.

«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — прокомментировали члены партии.

12 февраля сообщалось, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, попавшего с COVID-19 в ЦКБ Москвы, незначительно улучшилось и близко к стабильному. В настоящий момент никакой угрозы для жизни российского политика нет.

О госпитализации Жириновского с омикрон-штаммом коронавируса сообщалось 9 февраля. Лидер ЛДПР находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Дмитрий Сотак
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