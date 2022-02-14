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Двоих российских бизнесменов обвинили в мошенничестве на 200 миллионов рублей

На Кубани москвича обвинили в афере на 200 млн рублей при поставках оборудования в школы

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении москвича и двух его сообщников по делу о мошенничестве на 200 миллионов рублей при поставках интерактивного оборудования в школы. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, бизнесмен вместе с предпринимателем из Краснодара договорился с руководителем отдела Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, после чего заключил контракты с образовательными учреждениями. Затем они подменили заявленное оборудование на товар, не соответствующий госстандартам, и с 2019-го по 2020 год поставляли эту технику в школы региона.

В целях обеспечения приговора на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 178 миллионов рублей был наложен арест. На время следствия двоим фигурантам была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а чиновнице — в виде подписке о невыезде.

3 декабря 2021 года сообщалось, что бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова обвинили в мошенничестве на общую сумму 6,5 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций.

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Елизавета Новикова
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