Альфа-Банк увеличил до года беспроцентный период для новых владельцев кредиток

Клиенты Альфа-Банка теперь смогут целый год не платить проценты по кредитной карте. Это условие распространяется на любые покупки, совершенные в первые сто дней с начала использования карты, говорится в сообщении банка.

К примеру, можно сразу купить на всю сумму карты крупную бытовую технику или что-то для ремонта. А дальше в течение года клиент будет возвращать только стоимость покупки, без процентов.

В числе других плюсов кредитки — снятие наличных без комиссии в любом банкомате мира.

И еще одним преимуществом карты стало вечное бесплатное обслуживание.

Заявку на кредитную карту нужно оформить с 14 февраля по 31 марта 2022 года. Сделать это можно онлайн, затем карту бесплатно доставят куда удобно клиенту.

