Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Альфа-Банк увеличил до года беспроцентный период для новых владельцев кредиток

Клиенты Альфа-Банка теперь смогут целый год не платить проценты по кредитной карте

Изображение: Альфа-Банк

Клиенты Альфа-Банка теперь смогут целый год не платить проценты по кредитной карте. Это условие распространяется на любые покупки, совершенные в первые сто дней с начала использования карты, говорится в сообщении банка.

К примеру, можно сразу купить на всю сумму карты крупную бытовую технику или что-то для ремонта. А дальше в течение года клиент будет возвращать только стоимость покупки, без процентов.

В числе других плюсов кредитки — снятие наличных без комиссии в любом банкомате мира.

И еще одним преимуществом карты стало вечное бесплатное обслуживание.

Заявку на кредитную карту нужно оформить с 14 февраля по 31 марта 2022 года. Сделать это можно онлайн, затем карту бесплатно доставят куда удобно клиенту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
РУСАДА представило новые подробности о допинг-пробе Валиевой
Описаны последствия потенциального вторжения России на Украину
В Европе всплыл затопленный город-призрак
Реакция парня на распухшие от процедур губы возлюбленной прославила ее в сети
В США призвали Вашингтон сфокусироваться на решении внутренних кризисов
Зацепер с крыши электрички приветствовал пассажиров на станции
В Пентагоне раскрыли причину военного присутствия США на Украине
В Башкирии полицейского осудят за вымогательство 22 миллионов рублей
Оценена выгода от введения налога на криптовалюты в России
Врач рассказала о способах восстановиться после омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.