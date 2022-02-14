Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина влюбилась в фото министра обороны Латвии и лишилась миллионов рублей

Британка влюбилась в афериста, влезла в долги и разорвала 29-летние отношения

Фото: Phil Noble / Reuters

В Великобритании женщина влюбилась в афериста, разорвала 29-летние отношения, влезла в долги и лишилась 80 тысяч фунтов стерлингов (8,3 миллиона рублей). Об этом сообщает LADbible.

51-летняя Шэрон Булмер рассказала, что в 2020 году познакомилась в Facebook с мужчиной, который представился американским военнослужащим по имени Мерфи Таунсенд. Он утверждал, что находится в Сирии и чувствует себя одиноко, поэтому хочет с кем-нибудь поговорить. В своем профиле мужчина использовал фото министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, однако Булмер этого не поняла.

Между новыми знакомыми завязалось общение, но оно всегда ограничивалось перепиской — Таунсенд отказывался созваниваться по видеосвязи, объясняя это правилами военной базы, на которой он якобы находился. Однако это не помешало Булмер влюбиться в мужчину и расстаться с прежним партнером, отношения с которым длились почти 30 лет. По словам британки, она поверила, что ее ждет светлое будущее с военнослужащим, и стала готовиться к его приезду.

Вскоре Таунсенд попросил женщину одолжить ему 1,4 тысячи фунтов стерлингов (146 тысяч рублей) на перелет из Сирии в Англию. Булмер сочувствовала возлюбленному и решила помочь. Спустя некоторое время он вновь занял у нее деньги, а потом еще и еще. В итоге британка потратила на Таунсенда 80 тысяч фунтов стерлингов, причем 37 тысяч фунтов (3,4 миллиона рублей) ей пришлось взять в долг.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
11 февраля

Чтобы содержать возлюбленного, Булмер пришлось отказаться от семейного отдыха с детьми. Поскольку Таунсенд так и не прилетел в Великобританию, она решила проверить, действительно ли он служит в армии США. Выяснилось, что человека с такой фамилией в списках нет.

Расстроенная женщина призвала всех быть внимательными и не переводить деньги сомнительным личностям из интернета.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Портленд, штат Орегон, почти год думала, что стажируется в Управлении по борьбе с наркотиками. Как оказалось, все это время ее обманывал лжесотрудник этого учреждения.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Зеленский дал сутки на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам
На Украине не увидели предпосылок для вторжения России
Астрономы впервые обнаружили крайне редкую гибридную звезду
США собрались предложить Украине кредитные гарантии на миллиард долларов
Германия согласилась дать Украине денег
В Калифорнии прорекламировали полет ВВС США снимком российского истребителя
Россиян предупредили о неочевидной опасности подарков на День Святого Валентина
Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами
Фото улыбающихся туристов на фоне Освенцима разозлило пользователей сети
В Греции начали готовиться к прекращению поставок газа через Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.