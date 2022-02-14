Женщина влюбилась в фото министра обороны Латвии и лишилась миллионов рублей

В Великобритании женщина влюбилась в афериста, разорвала 29-летние отношения, влезла в долги и лишилась 80 тысяч фунтов стерлингов (8,3 миллиона рублей). Об этом сообщает LADbible.

51-летняя Шэрон Булмер рассказала, что в 2020 году познакомилась в Facebook с мужчиной, который представился американским военнослужащим по имени Мерфи Таунсенд. Он утверждал, что находится в Сирии и чувствует себя одиноко, поэтому хочет с кем-нибудь поговорить. В своем профиле мужчина использовал фото министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, однако Булмер этого не поняла.

Между новыми знакомыми завязалось общение, но оно всегда ограничивалось перепиской — Таунсенд отказывался созваниваться по видеосвязи, объясняя это правилами военной базы, на которой он якобы находился. Однако это не помешало Булмер влюбиться в мужчину и расстаться с прежним партнером, отношения с которым длились почти 30 лет. По словам британки, она поверила, что ее ждет светлое будущее с военнослужащим, и стала готовиться к его приезду.

Вскоре Таунсенд попросил женщину одолжить ему 1,4 тысячи фунтов стерлингов (146 тысяч рублей) на перелет из Сирии в Англию. Булмер сочувствовала возлюбленному и решила помочь. Спустя некоторое время он вновь занял у нее деньги, а потом еще и еще. В итоге британка потратила на Таунсенда 80 тысяч фунтов стерлингов, причем 37 тысяч фунтов (3,4 миллиона рублей) ей пришлось взять в долг.

Чтобы содержать возлюбленного, Булмер пришлось отказаться от семейного отдыха с детьми. Поскольку Таунсенд так и не прилетел в Великобританию, она решила проверить, действительно ли он служит в армии США. Выяснилось, что человека с такой фамилией в списках нет.

Расстроенная женщина призвала всех быть внимательными и не переводить деньги сомнительным личностям из интернета.

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