Следственная комиссия допросит премьера Армении из-за войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет вызван в специальную следственную комиссию для изучения обстоятельств военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом на брифинге сообщил глава комиссии, член правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян, передает ТАСС.

По словам Кочаряна, премьер сам хотел бы ответить на вопросы комиссии и дать возможность оппозиции его допросить.

При этом ранее представители оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» заявили о нежелании участвовать в работе комиссии, так как считают ее состав и регламент работы «не внушающим доверие».

В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Позже Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении огня. В итоге Баку вернул себе часть территорий, утраченных в 1990-х годах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Арменией и Азербайджаном должно быть заключено мирное соглашение. Оно, отмечает глава республики, должно быть подписано на основе международных норм права и с условием взаимного признания территориальной целостности стран.

