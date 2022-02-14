В Аргентине начали диагностировать коронавирус по аудиозаписи кашля

Глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель рассказал о начале диагностики COVID-19 по аудиозаписи кашля. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Мигеля, власти аргентинской столицы запустили диагностику при помощи искусственного интеллекта. Чтобы проверить свой кашель, граждане должны написать в официальный бот правительства в мессенджере WhatsApp. В систему загружено 140 тысяч образцов аудио кашля пациентов с коронавирусом.

«Как только будет получено аудиосообщение, IATos (название программы, — прим. "Ленты.ру") проанализирует звук — если он совпадает с образцами кашля людей с подтвержденным коронавирусом, человеку рекомендуют сделать тест», — объяснили в правительстве. Сообщается, что на данный момент точность диагностики составляет около 86 процентов.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Якутии с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19, на диагностику с использованием компьютерной томографии уходит 15 секунд. Технология позволяет снизить нагрузку на специалиста, нивелируя человеческую усталость: обычно на расшифровку каждого КТ-исследования у врача уходит не менее 30-40 минут.