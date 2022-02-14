Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Аргентине начали диагностировать коронавирус по аудиозаписи кашля

Власти Буэнос-Айреса запустили диагностику COVID-19 по аудиозаписи кашля через WhatsApp

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель рассказал о начале диагностики COVID-19 по аудиозаписи кашля. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Мигеля, власти аргентинской столицы запустили диагностику при помощи искусственного интеллекта. Чтобы проверить свой кашель, граждане должны написать в официальный бот правительства в мессенджере WhatsApp. В систему загружено 140 тысяч образцов аудио кашля пациентов с коронавирусом.

«Как только будет получено аудиосообщение, IATos (название программы, — прим. "Ленты.ру") проанализирует звук — если он совпадает с образцами кашля людей с подтвержденным коронавирусом, человеку рекомендуют сделать тест», — объяснили в правительстве. Сообщается, что на данный момент точность диагностики составляет около 86 процентов.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Якутии с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19, на диагностику с использованием компьютерной томографии уходит 15 секунд. Технология позволяет снизить нагрузку на специалиста, нивелируя человеческую усталость: обычно на расшифровку каждого КТ-исследования у врача уходит не менее 30-40 минут.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп приказал уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве
Россияне сравнили наценки в храмах на свечи с наценками на наркотик
Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца
В Госдепе оценили дальнейшие перспективы диалога с Россией
Глава МИД Франции не увидел признаков «вторжения» России на Украину
Госдеп назвал условие возвращения посольства США в Киев
Пентагон заверил в неучастии войск США в потенциальном конфликте на Украине
Зеленский рассказал о скандалящей с партнерами Украине из-за «вторжения» России
В Аргентине начали диагностировать коронавирус по аудиозаписи кашля
Байден и Джонсон заявили о существовании «окна» для дипломатии по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.