Эндокринолог объяснила ощущение «бабочек в животе»

Ощущение «бабочек в животе» связано с реакцией нервной системы и увеличением уровня гормонов радости, заявила врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева, пишет РИА Новости.

По ее словам, это ощущение может возникнуть даже от воспоминаний. «Это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости», — объяснила специалист. По словам медика, воздействие гормонов на любовь не вызывает сомнений. На появление этого чувства в мужском и женском организме влияют восемь гормонов: тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин.

Так, тестостерон отвечает за влечение к противоположному полу, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению. Окситоцин называют гормоном объятий, доверия. По словам врача, он начинает действовать в начале романа и заставляет влюбленных целоваться.

Кроме того, в конфетно-букетный период отношений начинает активно вырабатываться нейрогормон дофамин. В результате человек испытывает положительные эмоции. «Адреналин вызывает чувство мурашек по коже и всплеск эмоций, когда видишь своего партнера», — подчеркнула эндокринолог.

Гормон вазопрессин отвечает за привязанность в «зрелой» любви, а эндорфины ученые называют «молекулами долговременных любовных отношений».

Ранее психологи из Гронингенского университета в Нидерландах провели исследование феномена «любви с первого взгляда» и сделали вывод, что ее не существует.