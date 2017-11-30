Любовь с первого взгляда оказалась вымыслом

Психологи из Гронингенского университета в Нидерландах провели исследование феномена «любви с первого взгляда» и сделали вывод, что ее не существует. Об этом сообщило издание Independent.

В первом этапе исследования, который проходил в форме опроса в интернете, приняли участие 396 участников, преимущественно гетеросексуалов, примерно 60 процентов из них были женщинами. У респондентов спрашивали о текущих отношениях, а затем показывали фотографии незнакомцев.

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Участники должны были описать, насколько привлекательными они им кажутся и какие эмоции вызывают: близость, страсть, привязанность или чувство, будто «я и этот человек были созданы друг для друга». Также их спрашивали, не влюбились ли они в них с первого взгляда.

На втором этапе респондентам предложили поучаствовать в быстрых свиданиях, в ходе которых они проводили с незнакомцами 20 минут или полтора часа. Его прошли всего 32 человека, большинство из которых были мужчины. За время проведения этого этапа испытуемые сообщили о 49 случаях, когда они почувствовали любовь с первого взгляда.

Однако ученые заметили, что чем выше была привлекательность незнакомцев, тем вероятнее участники исследования признавались в появлении горячих чувств с первых минут общения. При этом ни один из случаев внезапной влюбленности на первом свидании не оказался взаимным. Из этого был сделан вывод, что так называемая любовь с первого взгляда — это просто сильное сексуальное влечение, которое возникает либо в момент первой встречи, либо при воспоминании о ней.

Также отмечается, что участники исследования, которые находились в отношениях в момент его проведения и сказали, что влюбились в своих партнеров с первого взгляда, назвали свои отношения более страстными.