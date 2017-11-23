Робот из аниме свел пару вместе

Девушка из США рассказала, как робот из аниме помог ей найти любовь. Историю их отношений описал портал Indy100.

Молодые люди познакомились в приложении Tinder, однако Эль Хаули (Elle Howley) вскоре удалила свой аккаунт, потому что не хотела серьезных отношений. Но настойчивый поклонник нашел ее в Instagram, написал ей личное сообщение, и пара продолжила общаться. Однажды он напугал ее сообщением: «Я собираюсь показать тебе свой Гандам». По словам девушки, она подумала, что собеседник собирается отправить ей непристойную фотографию.

Однако парень и правда отправил ей снимок робота. «Тогда я поняла, что он — особенный», — объяснила девушка. Mobile Suit Gundam Wing было первым аниме, которое она посмотрела, после чего полюбила японские мультсериалы. «Наша любовь основана на любви к гиковским вещам, мы переписывались каждый день и через месяц наконец-то встретились», — рассказывает Эль.

Она прозвала своего поклонника Gundam guy («Парень Гандам»). После того, как они встретились в апреле 2016 года, она написала полушутливый твит, что, возможно, выйдет за него замуж. А в ноябре 2017 года парень сделал ей предложение. За это время Парень Гандам помог ей бороться с депрессией и поддерживал, пока она лежала в больнице.

Историю их отношений девушка кратко рассказала в своем Twitter-аккаунте. Неожиданно для нее пост стал вирусным: за сутки его лайкнули 257 тысяч человек.

Фото: @mitsurutenma 1 /4

Комментаторы поздравляют пару и шутят, что их история сама напоминает сюжет аниме.

Gundam — одна из самых продолжительных и известных аниме-франшиз в истории. Первый сериал вышел на экраны в 1979 году, и новые серии продолжают снимать до сих пор. Сериал посвящен противостоянию огромных боевых человекоподобных роботов. Согласно опросу, проведенному в 2007 году министерством культуры Японии, Gundam занимает четвертое место среди аниме всех времен.