Чехия призвала своих граждан отказаться от поездок в Ростовскую область

МИД Чехии призвал своих граждан отказаться от поездок в Ростовскую область, на Украину и в Белоруссию в связи с ситуацией в белорусско-украинском и российско-украинском приграничье. Соответствующие предостережения появились на сайте ведомства 12 и 13 февраля.

«В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью на границах восточных и северных регионов Украины и Российской Федерации Министерство иностранных дел Чешской Республики предостерегает от посещения российской территории вблизи российско-украинской границы, особенно Ростовской области», — говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения были написаны касательно посещения Белоруссии и Украины. «Угроза применения силы для достижения каких угодно целей Кремлем является для Чехии, члена Евросоюза и НАТО, неприемлемой. Мы все время верим в успех дипломатических переговоров», — вдобавок к предостережениям заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

14 февраля стало известно, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским отказался давать четкие ответы на вопрос о дополнительной финансовой и военной помощи Украине. Байден также не смог дать положительный ответ на приглашение посетить в ближайшее время Киев.