Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чехия призвала своих граждан отказаться от поездок в Ростовскую область

МИД Чехии призвал граждан не посещать Ростовскую область, Украину и Белоруссию

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

МИД Чехии призвал своих граждан отказаться от поездок в Ростовскую область, на Украину и в Белоруссию в связи с ситуацией в белорусско-украинском и российско-украинском приграничье. Соответствующие предостережения появились на сайте ведомства 12 и 13 февраля.

«В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью на границах восточных и северных регионов Украины и Российской Федерации Министерство иностранных дел Чешской Республики предостерегает от посещения российской территории вблизи российско-украинской границы, особенно Ростовской области», — говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения были написаны касательно посещения Белоруссии и Украины. «Угроза применения силы для достижения каких угодно целей Кремлем является для Чехии, члена Евросоюза и НАТО, неприемлемой. Мы все время верим в успех дипломатических переговоров», — вдобавок к предостережениям заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

14 февраля стало известно, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским отказался давать четкие ответы на вопрос о дополнительной финансовой и военной помощи Украине. Байден также не смог дать положительный ответ на приглашение посетить в ближайшее время Киев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
WADA осудило решение о допуске Валиевой на Олимпиаду
В Польше нашли два новых подварианта омикрон-штамма коронавируса
Назван новый способ кражи криптовалют
Помещение в ШИЗО заболевшего россиянина признали незаконным
Стало известно о состоянии находящегося в больнице Жириновского
В России госпитализировали 10 451 пациента с коронавирусом
В российском городе курьер избил прохожего ломом
Федерация фигурного катания России сделала заявление о допуске Валиевой на ОИ
Названы самые подешевевшие для россиян пляжные направления
Москвич пожаловался на отсутствие белых моделей на русскоязычном сайте Nike
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.