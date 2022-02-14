В Кремле призвали Европу к здравому смыслу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США когда не испытывали «дефицит настойчивости и ковбойского подхода», пытаясь повлиять на союзников в Европе и заявляя, кому и что нужно делать, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что страны Европы последовательно и энергично усиливают направление внешней политики и безопасности в рамках интеграционных процессах. По его мнению, это один из «столпов, который всегда хромал в Евросоюзе». Странам не удается усилить внешнеполитическую роль ЕС из-за сильного влияния Вашингтона.

Представитель Кремля добавил, что США «без обиняков» сообщают партнерам в Европе, что им необходимо делать. Если с мнением Вашингтона не соглашаются, то он прямо предупреждает о последствиях, что хорошо известно. В связи с этим Песков призвал Европу к здравому смыслу и порекомендовал странам думать о своих интересах вместо установок США.

«Это, конечно, контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах. Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», — заключил Песков.