Песков русской пословицей описал отношения России с Западом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал отношения России с Западом, использовав русскую пословицу «насильно мил не будешь». Его слова в воскресенье, 13 февраля, приводит РИА Новости.

Песков уточнил, что Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что это абсолютно нормальная практика, «когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге». По его словам, такое происходит у всех государств, «в том числе и у России».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об угрозе санкций Запада, для которых, по ее словам, не нужен повод. Она уточнила, что Россия уже десять лет живет в фазе «активных санкций», а до этого были санкции косвенно скрытые «в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов».

В конце января в Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что организация продвинулась в этом вопросе. Он добавил, что Европа обсуждает меры экспортного контроля, обладающие долгосрочным эффектом.