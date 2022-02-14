Джонсон призвал Путина начать диалог с Западом

Президент России Владимир Путин еще может начать диалог с Западом, чтобы избежать ужасных последствий для своей страны. С таким призывом к российскому лидеру обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС.

По его словам, Россия якобы планирует «по меньшей мере, нечто, что может произойти в ближайшие 48 часов». «Я думаю, очень важно, чтобы у нас сохранялся диалог, но мы не можем торговать суверенными правами украинцев, которые желают членства в НАТО», — заявил политик.

Кроме того, Джонсон объявил о своих планах в ближайшее время обсудить ситуацию на Украине с президентом США Джо Байденом и рядом европейских лидеров.

Ранее британский премьер заявил, что страны Европы должны быть готовы отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2» из-за возможного нападения России на Украину. Он назвал текущую ситуацию вокруг Украины очень опасной и сообщил о необходимости ввести очень серьезные экономические ограничения против Москвы.