США решили отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева

Администрация США решила отозвать всех оставшихся в Киеве дипломатов в течение 24-48 часов. Об этом сообщает телеканал CBS в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Джо] Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-28 часов», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее «Европейская правда» со ссылкой на источник в дипломатической службе США сообщила, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие дипломатические сотрудники посольства США переезжают из Киева во Львов. Как стало известно, во Львове будет работать основная команда посольства.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.