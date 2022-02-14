Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс доллара взлетел

Курс доллара в начале утренних торгов превысил 78 рублей впервые с 28 января

Фото: Pixabay

Курс доллара в начале утренних торгов понедельника, 14 февраля, взлетел на фоне усиления геополитических рисков и превысил 78 рублей впервые с 28 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на момент открытия торгов (7:00 мск) вырос до 78,29 рубля, что стало максимумом с 28 января. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рубля.

Падение российской валюты усилилось после того, как ряд стран призвал своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. В частности, Великобритания начала эвакуацию сотрудников посольства из Киева.

Помимо этого, продолжают звучать заявления о возможной агрессии против Украины со стороны России. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия «вторгнется» на Украину 16 февраля. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен не стал каким-либо образом подтверждать заявление лидера страны. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль анонсировал новую внешнеполитическую концепцию России
Россиянин ранил из ружья двоих заступившихся за мать подростков
Тутберидзе назвала спланированным допинг-скандал c Валиевой
Парикмахеры раскрыли опасность сушки волос естественным путем
Москвичи сравнили станцию метро с туалетом
«Лаборатория Касперского» помогла отбить атаку киберпреступников на нацбанк
Курс доллара взлетел
Девушка убрала коробку с луковицами в шкаф и удивилась получившемуся результату
Режиссер «Охотников за привидениями» умер в 75 лет
Раскрыто влияние нейроковида на мозг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.